В Татарстане женщина придумала жестокую шутку о беременности и смерти малыша

Жительница Набережных Челнов так хотела сохранить отношения с мужчиной, что пошла на жестокий и циничный розыгрыш. Она выдумала беременность и смерть ребенка.

По данным "Челнинских известий", роман начался около 2 лет назад. Оба имели в прошлом неудачные браки, у обоих были дети от прежних отношений. Встречались нечасто и без обязательств.

Как-то девушка решила выйти на новый этап отношений и заявила мужчина, что она беременна от него. Мужчина жениться не хотел, но пообещал помощь ребенку и оставил решение за пассией.

Обман раскрыла "свекровь". Мать мужчины увидела справку о беременности с указанием срока - 3-4 недели - и указанием пола - мальчик. Поскольку на таком сроке пол установить нельзя, женщина заподозрила обман.

Время шло, беременная на самочувствие не жаловалась, все вместе выбирали имя новорожденному. Ей даже подарили золотые украшения на 45 тысяч рублей "за сына" и собралась приобрести детскую коляску. Однако не успели: женщина заявила, что у нее преждевременно начались роды.

Из роддома от девушки поступило смс-сообщение: "Я родила мертвого ребенка. Прости меня, что не уберегла нашего сына".

Мужчина и его мать тут же принялись звонить в справочную челнинского роддома. Но беременная с таким именем и фамилией туда не поступала. Телефон самой "роженицы" молчал. Мужчина и его мать отправились в больницу, а потом хотели ехать в морг, чтобы заняться похоронами ребенка. Но женщина была против, говоря, что похоронят малыша ее родители.

Спустя сутки выяснилось, что история с беременностью и родами была просто выдумкой. Молодая женщина призналась, что решилась на страшный спектакль, "боясь потерять любимого и пытаясь всячески его удержать".