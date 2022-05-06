Сотрудники хирургического отделения больницы №8 в городе Обнинске по сильному неприятному запаху смогли найти труп мужчины, который пролежал почти неделю в подвале медицинского учреждения.

По данным Следкома по Калужской области, врачи решили поискать источник мерзкого запаха в отделении, обошли все, но ничего не нашли. И только когда спустились в подвал, нашли труп с признаками разложения. Мужчина был им незнаком. Он не был пациентом или сотрудником больницы.

"По предварительным данным, это 49-летний бездомный, смерть которого наступила более недели назад", — отметили в пресс-службе СК.

Начала процессуальная поверка, которая поможет понять давность и причины смерти человека.