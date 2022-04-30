Главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным недугам детей профессор Елена Мескина заявила, что в РФ может начаться холера.

По словам эксперта, разруха, недоедание и отсутствие санитарных условий дают предпосылки для возникновения холеры на Украине, и ее беженцы непременно привезут сюда, в Россию, если не принять никаких санитарных мер.

"У людей воды нет, света нет, еды нет, ничего нет. И те, кто не выехал оттуда, понятно, в каких условиях там живут. Ясно, что эпиднадзор усиливается — это закономерно и правильно", — пояснила она.

Мескина отметила, что холеру украинские беженцы могут передавать контактным путем, например, через грязные руки. Возможно, что будет организовано поголовное обследование прибывающих в Россию, добавила она.