Российский актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на социальные сети актрисы Елены Ксенофонтовой. Ксенофонтова первой объявила печальную новость и выразила свои соболезнования. Ранее сообщалось, что Карякина выявили рак языка, из-за которого он лишился возможности говорить и продолжать работать актером.

"Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка", - написала Ксенофонтова.

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. Известен по ролям в фильмах и сериалах "Высший пилотаж", "В круге первом", "Крах фаворита", "День отчаяния".