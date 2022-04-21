Руководитель второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС назвал главное условие для завершения специальной военной операции РФ на Украине.

По словам дипломата, спецоперация будет завершена, когда будет устранена угроза из-за освоения Киева НАТО.

Как только задачи военной операции будут выполнены, РФ завершит ее. Сюда входит защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денафикация Украины, а также устранение угроз, которые исходят со стороны Украины из-за ее освоения странами НАТО.

Полищук добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом и все ее цели будут достигнуты.