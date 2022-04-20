Молодой человек в Шахтах умер во время уборки могил родственников на кладбище. Об этом сообщает "КВУ".

Трагедия разыгралась на кладбище между поселком ХБК и поселком Артем.

Парень занимался уборкой могил, забрался на дерево, чтобы спилить с него лишние разросшиеся ветки. Однако одна из ветвей надломилась, молодой человек упал вниз и попал прямиком на пики забора могильной ограды, которые вошли ему в голову.

Парень умер на месте, приехавшая скорая помощь уже ничем не могла помочь ему.

Личность неизвестного устанавливается, подробности случившегося выясняются.