Дожди и мокрый снег могут прекратиться: Синоптики объявили прогноз погоды на ближайшие дни

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в наших районах также сохранится неустойчивая погода. 18 апреля в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит -2..+3˚, на юго-востоке до +6˚. Дневная температура воздуха будет +6..+11˚, местами на юге и востоке до +16˚.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах ночью и утром. Местами возможна снежная каша.

А 19 апреля под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся. Ночные температуры составят 0..+5°, дневные 19 апреля повысятся до +8..+13°.