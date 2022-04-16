В городе Светлом в Калининградской области 44-летний нетрезвый мужчина насмотрелся телевизора и решил подражать увиденному.

В гости к нему и его сожительнице пришли друзья, с которыми пара вместе распивала алкоголь, когда застолье кончилось, то мужчина обвинил сожительницу во флирте с одним из гостей.

Вспомнив увиденное в остросюжетном кино, алконавт обмотал даму пищевой плёнкой и прозрачным скотчем, а потом стал пытать, избивая деревянным подлокотником и угрожая убийством.

Соседи вызвали полицию, мужчину задержали и завели против него уголовное дело об угрозе убийством.