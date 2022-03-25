Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг

С уходом зарубежных блокбастеров в российские кинотеатры вернулись несколько позабытые отечественные картины. На этот счет люди разделились на два лагеря. Кто-то посчитал это хорошей идей, а кто-то отнесся к такой замене пессимистически, считая, что на фильмы другой эпохи никто не пойдет, а кинотеатры канут в лету. И вот уже вчера, 24 марта, состоялись повторные премьеры культовых фильмов. Prokazan.ru решили узнать действительно ли все так плачевно, и посетят ли сеансы, хотя бы пару людей?

"Полная посадка сегодня"

Посетив один из самых популярных кинотеатров Казани, сразу бросилось в глаза, что людей не просто много, а даже где-то неприлично много. Не думаю, что тот же "Бэтмен" собрал бы такой аншлаг. Меж тем, очереди и вопросы про лишний билетик были не на какой-нибудь блокбастер, а на ставшие сейчас снова популярными фильмами из 90-х годов - "Брат" и "Брат 2".

Фото: Карина Косенкова

По словам кассира на протяжении нескольких дней большая часть людей ходят на российскую спортивную драму "Мистер Нокаут" про советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Также американская картина "Анчартед: На картах не значится" компании Sony Pictures, которая не собирается уходить с российского рынка, имеет популярность среди зрителей.

"Анчартед собирает залы и Мистер Нокаут, на аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки тоже ходят казанцы. Все зависит от времени суток и дня недели", - подметила девушка на кассе.

Как рассказал работник кинотеатра, русские фильмы пользуются спросом. Во многом благодаря "Пушкинской карте", которая выдается молодежи от 14 до 22 лет, открывая двери в мир культуры. На аниме ходят, но хуже.

"Ходят очень много на российское кино. Много молодежи, так как у большинства есть Пушкинская карта. Там же бюджет какой-то выделяют, почему бы не сходит. Сегодня снова показывают Брат и Брат 2. Полная посадка причем на обе части картины", - подметил билетер.

Именно вчера на больших экранах снова показали картины режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", которые уже стали культовыми. Фильм с Сергеем Бодровым - младшим в этом году отметил 25 лет с момента премьеры, и он по-прежнему собирает полные залы.

Некоторые зрители покупали сразу билеты на две части, многие из которых смотрели эти фильмы неоднократно, а кто-то их смотрел в период своей молодости 20 лет назад. И все эти люди собрались в одном зале, что увидеть эти картины вновь и узнать что-то новое.

"Вместо Бэтмена показали Брата, и мы пошли смотреть. Там же фраза классная есть: "Мы эту Америку нагнем!" Как раз сейчас смотреть надо. Вообще мне понравилось, не первый раз смотрю, сейчас на вторую часть обязательно приду, начнут сейчас показывать. Обратите внимание, одна молодежь пришла, я ожидала что будет поколение 35- 40 лет, которые на этом выросли, а вот нет, офигела, одна молодежь!» - поделилась Любава.

Фото: 1tv.ru

"Было реально так, как показано в фильме"

Действительно большая часть аудитории была молодежь возраста 18-25 лет. Большинство ребят оказывается не смотрели эти фильмы, и для них это была премьера, которую они ждали. Эмоции у казанцев были практически одни и те же, восторг. Не удивительно! Ведь отрывки из фильма, культовые фразы, такие как "Сила в правде", "Русские не сдаются" за последний месяц заполонили TiKTok, песни стали слышны из каждого утюга, а бренды стали выпускать одежду, посвященную этой картине. Градус интереса к "Брату" повысился настолько сильно, а все из-за смысла, посыла режиссера и актуальности этого кино именно сегодня.

"Мы не смотрели, поэтому решили сходить в кино на него", - рассказали посетители.

"Очень понравился, я его ни разу не смотрела. Так как это культовый фильм уже, мне стало интересно, почему его так хвалят. Я могу с уверенностью сказать, мои ожидания оправдались. Такая питерская культура, атмосфера 90-х годов и этой эпохи. Особенно понравился герой", - рассказали девочки из Казани, Ксения и Эльвина.

Были и те, у кого молодость прошла в 90-е годы, кто смотрел этот фильм тогда. И как оказалось для них этот фильм снова стал открытием, а именно картина наполнилась новыми смыслами, которые они не замечали.

"Давно не видела этот фильм, смотрела как раз в 90-е годы и начале нулевых. Решила вспомнить молодость и сейчас на большом экране посмотреть. Сейчас смотришь и понимаешь, что было реально так, как показано в фильме. Для меня фильм открылся с другой стороны, в то время он мне не понравился, возможно, я тогда его не поняла в силу возраста. Сегодня увидела то, что хотел показать автор, что открылось для меня только сейчас", - рассказала нам Наталья Петровна.

Фото: 1tv.com

Некоторые опрошенные казанцы и вовсе решили просто сходить и еще раз посмотреть этот фильм только в этот раз на большом экране.

"Решили легендарный фильм посмотреть на большом экране именно в этой атмосфере. В этом фильме много смысла, о котором можно говорить бесконечно", -отметил посетитель кинотеатра Марат.

"Захотели посмотреть его в кинотеатре. Так сказать поддержать отечественный кинематограф", - ответили нам мужчины.

Напомним, события фильмов разворачиваются в 90-е годы. Данила Багров стал своего рода героем нашего времени с высоким чувством справедливости, который в период сложной расколотой эпохи, где чужими были даже родные, оставался верным семье и друзьям. Тогда Балабанова сильно критиковали за эти фильмы, обвиняли в чернухе, романтизации бандитизма, разжигании национальной розни, пропаганде фашизма и расизма. Однако, он рискнул и снял правдивое кино о том времени, которое в итоге стало культовым и актуальным даже сейчас.