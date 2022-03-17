Куда делась Фишман и когда продлят время продажи алкоголя в Татарстане: Главное на утро 17 марта

Дайджест поведает обо всем актуальном и полезном на утро 17 марта 2022 года.

ПОГОДА

Сегодня обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Дневная температура воздуха составит от -8 до -3 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В Татарстане за последние сутки выявили 550 случая COVID-19. Всего за весь период пандемии Covid-19 в республике зафиксировано более 132 тысяч случаев заболевания, выздоровело - более 113 тысяч, погибло 1 800 человек.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Фото: 100biografiy.ru

В этот день в 1938 году родился советский и британский артист балета, танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев, в поезде, увозившем его мать Фариду и маленьких сестёр на Дальний Восток к месту службы отца – политрука Советской Армии. По воспоминаниям его родных, в момент рождения Рудольфа они подъезжали к Иркутску. В июле 1939 года семья переехала в Москву, а позже во время войны была вынуждена эвакуироваться в Уфу, где и начались первые танцевальные занятия маленького Рудика.

Он был статистом в балетной студии при Уфимском оперном театре, позже ему удаётся повысить свой ранг до артиста. Затем Рудольф Нуриев был студентом Вагановского училища. Позже он блистательно танцевал в Москве на Всесоюзном конкурсе балетных учеников.

Во время гастролей Кировского театра в Париже Рудольф Нуриев принимает решение остаться на Западе, где его карьера складывалась вполне успешно. Начал он с работы в Королевском балете в Лондоне и очень быстро обрел мировую известность. Будучи звездой лондонского Королевского балета более 15 лет, Нуриев являлся постоянным партнёром великой английской балерины Марго Фонтейн.

В 1983-1989 годах Нуреев был директором балетной труппы парижской Гранд-опера. Рудольф Нуриев умер 6 января 1993 года в Париже после тяжелой болезни. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Василий, Георгий, Павел и Григорий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 МАРТА

17 марта отмечается народный праздник Герасим Грачевник. В этот день встречали грачей, прилетевших с юга, а православные христиане чтили память преподобного Герасима Иорданского. В этот день нужно было выкинуть из дома грязную и старую обувь, так как в ней могла прятаться Кикимора.

Что можно делать

В этот день наши предки наблюдали за грачами, с которыми были связаны многие народные приметы. Если они прилетали и начинали вить гнезда, значит, что совсем скоро придут теплые дни. Хозяйки готовили печенье и выпечку в виде птиц. Считается, что если съесть эти продукты 17 марта, то весь год этот человек будет здоровым и сытым.

Что нельзя делать

В праздник Герасима Грачевника стоит отказаться от крупных покупок. Они не принесут счастья, будут быстро ломаться и изнашиваться. Также запрещено отправляться в дальние путешествия — они принесут беды.