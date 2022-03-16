В Европе тоже растут цены, а татарстанца зарезали в свой день рождения: Главное на утро 16 марта

Вся актуальная и полезная информация на предстоящий день – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью и утром -14..-19˚, при прояснениях до -23˚. Максимальная температура воздуха днем -5..-10˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 574 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 145 ребенка в возрасте до 18 лет. 58 человека госпитализированы, остальные лечатся дома. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 131 724 случая COVID-19. Выздоровели 112 216 жителей Татарстана, причем 467 излечились за минувшие 24 часа.

ТРАНСПОРТ

Водителям следует быть осторожными на дорогах: погода станет причиной гололеда.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации. Этому громкому, ставшему уже историческим факту, предшествовали драматические политические события на Украине, начавшиеся ещё осенью 2013 года.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Михаил и Севастьян.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 16 МАРТА

Наши предки 16 марта отмечали Евтропиев день, который был назван в честь мученика Евтропия Амасийского. В древности люди верили, что в эту дату в лесу просыпается медведь, поэтому большинство примет связаны с тем, чтобы не разгневать животное, вышедшее из спячки.

Что можно делать

В полдень нужно забраться на крышу или высокую точку вашего города, встать под Солнце и попросить у него богатства. Считается, что этот обряд помогает для привлечения денег.

Также 16 марта стоит окропить дом святой водой. Особенно тщательно старались обходить углы, входную дверь и окна. Это поможет защитить от проникновения нечистой силы в дом.

Что нельзя делать

Так как наши предки привлекали Солнце для того, чтобы у них был богатый урожай, в этот день нельзя было произносить бранные слова и ругаться с домочадцами. Считалось, что небесное святило могло разгневаться. Тогда человек лишался урожая, еды и дохода.

Из-за того, что в этот день из спячки вылезает свирепый медведь, запрещено ходить в лесную чащу. Иначе можно стать жертвой хищника.