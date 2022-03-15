Россиянка, живущая в Испании, о последствиях санкций для страны: Подорожало все, люди в панике!

После введенных санкций граждане России заметили повышение цены на некоторые продукты, но это коснулось также и стран Европы, где ситуация становится с каждым днем совсем не радужной. Корреспондент prokazan.ru поговорила с гражданкой Российской Федерации Галиной Ивановой (имя изменено по просьбе собеседника), которая проживает в Испании. Девушка рассказала, как изменилась жизнь там после введения санкций против России и как сейчас относятся жители к русским.

Запасы пшеницы покроют нужды до июля-августа

Первое, на что взлетели цены, оказался бензин. По словам Галины, когда началась история с санкциями литр бензина вместо евро стал стоить два с лишнем. Тоже самое видно на росте цен на газ, и в целом инфляция чувствуется. В стандартном магазине, в котором обычно есть все в наличии, буквально позавчера увидели, что вообще не было подсолнечного масла, оливкового масла, а, например, пасты было очень мало.

Фото: архив собеседницы

"Идешь в магазин, и уже видишь, что прилично, в принципе, начали расти на все продукты цены. Я даже заметила, что в лавках, где продают фрукты и овощи, раньше было выгоднее покупать, чем в той же Mercadona или другой торговой сети. Сейчас наоборот стало дешевле именно там. Это первое, на что обратила внимания", - отметила собеседница.

По ее словам, после ответных санкций России на экспорт пшеницы начались проблемы и в этой отрасли. В испанском СМИ пишут, что в стране есть запасы пшеницы, но они небольшие. Покроют нужды до июля-августа, а вот дальше не понятно, что будут делать.

"Мой молодой человек работает в компании, где пекут хлеб и хлебобулочные изделия, и был момент, когда они стали переживать, когда не пришла поставка муки. То есть они уже не могли работать в нормальном режиме", - рассказала нам Галина.

Фото:24.kz

Такую ситуацию подтверждают две основные мукомольные фабрики в провинции — Harinas Andrés Serrano из Эльче и Harinas Bufort из Аликанте. Сейчас мукомольная промышленность переживает свой особый идеальный шторм. После нескольких месяцев страданий от эскалации цен, вызванной плохим урожаем зерновых в Соединенных Штатах, ситуация на Украине и санкции против России теперь может убрать с рынка соответственно первого и четвертого по величине экспортеров пшеницы в мире, что еще больше спровоцировало рост цен на эти продукты. В результате чего предвидится новый рост цен в пекарнях, где до начала конфликта средняя стоимость буханки еще тогда выросла на пять-семь центов.

"Специальная операция стала соломинкой, сломавшей хребет верблюду за очень трудный год. Как раз тогда, когда казалось, что цены начинают нормализоваться, после роста, произошедшего после лета, произошло вот это. Ситуация случилась и еще больше усугубилась между двумя крупнейшими мировыми производителями: Украиной, которая экспортирует 24 из 32 миллионов тонн, которые она производит, и Россией, которая также продает за границу почти половину своего урожая в 76 миллионов тонн", - говорит Буфорт в одном испанском издании.

В итоге на всю продукцию из муки цены подскочили весьма сильно.

"В случае с французским рынком Matif, только с 11 февраля прошлого года тонна выросла с 268 до 322 евро, что представляет собой увеличение на 20% всего за две недели, но с прошлого лета, когда цена была в районе 220 евро, рост уже превысил 45%", - поделился данными Хуан Ортс, менеджером Харинас Андрес Серрано.

"Нас выставляют плохими людьми"

После 24 февраля, как рассказала нам собеседница, сильных изменений сразу не наблюдалось. Люди стали узнавать и переживать. Самое интересное, что началась массовая атака массмедиа. По всем каналам началась пропаганда, где Россию выставляют агрессором, говорят, что она напала на Украину, что погибают люди и убивают людей. Очень много дизинформации, которую подают под совсем другим соусом.

Фото: Susana Vera / Reuters /rt.com

Помимо провокаций в социальных сетях, в Мадриде проходили митинги. По словам собеседницы, город достаточно открытый и здесь разрешаются различные акции. Известно, что люди стояли напротив русского посольства и просто в центре Мадрида. С призывами остановить спецоперацию, также призывают русских остановить и выходить на митинги.

"В целом Испания такая страна, где много расизма. Сейчас нас выставляют со всех сторон, как плохих людей. Честно говоря, я работаю из дома и сильно не сталкивалась в мою сторону с агрессией, в кругу друзей таких людей нет, все адекватные и понимающие. Но опять же мой молодой человек об этом говорит, люди, которые из Латинской Америки приезжают в Испанию работать и жить, мигрируют, очень ощущают на себе это отношение. Очень много нехороших ситуаций в целом происходит", - отметила она.

Испанцы, как рассказывает Галина, народ, который верит всему, что говорят по телевизору, они смотрят политику и новости. Мнение большинства складывается такое же, как и в телевизоре, а там одно и тоже каждый день. Какая Россия плохая и какие мы агрессивные. Пропаганда везде: на Ютубе, на улицах и на футбольных матчах.

"Видео показывают обрезанные, подается под соусом, буд-то бы Украина героически выстаивает против России. Везде пишут и показываю: "Помогите Украине и помогите детям". Постоянно собирают помощь, потом появляются сообщения, что не доходит ничего. На футбольных матчах везде тоже пишут. Идет такого рода провокация и призывы выходить на митинги", - рассказала собеседница.

Есть конечно люди, которые понимают, что происходит, но таких мало. В большинстве это те, кто не смотрит телевизор, или эмигранты из Латинской Америки, которые знают, что такое НАТО, считает собеседница издания.

Не секрет, что русские, живущие за границей, сейчас чувствуют давление. К тому же они тоже ощутили на себе санкции, а именно, отключение карт Visa и Master Card. Помимо повышения цен на продукты, также возникает вопрос о поставках самого необходимого. По словам нашей собеседницы, в некоторых магазинах начинает пропадать даже рис, возможно люди сейчас паникуют и начинают все скупать. И понять их можно, ведь важные продукты в большинстве случаев экспортировались, что не скажешь о россиянах, которые за последние дни массово скупили и смели с полок магазинов тот же сахарный песок, который Россия производит сама.