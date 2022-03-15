Житель Татарстана погиб в день своего рождения. Имениннику нанесли смертельный удар ножом, когда тот позволил себе грубое высказывание в адрес брата одного из своих гостей. Он назвал родственника своего товарища "никчемным".

День рождения праздновали в малосемейке в Набережных Челнах. Именинник пригласил на застолье по случаю 39-летия соседа и его брата. Брат, выпив, решил пойти спать. Именно в этот момент именинник и допустил неосторожное высказывание в его адрес. 44-летний брат спящего мужчины не стерпел оскорбления и нанес ножевой удар в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина умер до приезда медиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанный признал вину, сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.