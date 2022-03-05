В Перми возбудили уголовное дело об убийстве 48-летней женщины. Как сообщили в региональном Следкоме, 56-летний мужчина, будучи дома, на почве приступа ревности схватил ружье и несколько раз выстрелил в жену.

Кровавая драма разыгралась на глазах у 10-летней дочери пары и их соседа. Сосед оперативно схватил ребенка и быстро увел к себе. Муж после расправы над женой вышел на улицу. Позднее его тело нашли у соседнего дома.

Следователи назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается. Ребенку потребуется длительная психологическая коррекция.