Жестоко избившего сына казанца доставили в СК

Горе-отцу за избиение малолетнего сына может грозить до 7 лет лишения свобод.

Сейчас известно, что у потерпевшего есть серьезное заболевание. В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.

Одновременно с этим, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец сообщила, что она приложит все необходимые усилия, чтобы узнать о судьбе малыша и оказать ему и его близким людям помощь.

На улице Амирхана в Казани горе-отец 16 июня 2024 года, пару минут издевался над своим сыном около подъезда.

На этом жуткие истории не заканчиваются. Сегодня выяснилось, что в Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде одного из жилищных комплексов и ворует у них из сумок. Агрессор действует достаточно неожиданно, есть видео жестоких поступков.