Работодатели имеют право уменьшить зарплату работников, если возникают форс-мажорные обстоятельства, например, введение локдауна или введение санкций, которые напрямую затрагивают рабочий процесс. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на основателя юридической группы "Союз" Ирину Гукову.

По словам специалиста, начальство может не только уменьшить оплату в кризисные времена, но и сократить количество рабочих мест. И в этом случае он должен предупредить работников, которых это коснется, за 2 месяца до сокращения.

Если начальник предлагает вам уволиться по соглашению сторон, то следует знать, что без согласия работника такое незаконно. А принуждение человека к увольнению является прямым нарушением ТК РФ.

Если человека сокращают, что он должен получить все выплаты за отработанное время с учетом старого размера оплаты. Сюда же включают компенсацию за неиспользованный отпуск, оплату за больничный.

Если начальство сокращает оплату, а сотрудник, несогласный работать за меньшие деньги, принимает решение уволиться, ему по закону положено выходное пособие - в размере средней оплаты за 2 недели.