В Липецкой области голодная и разъяренная свинья напала на человека, а перед этим растерзала домашнюю скотину.

Все случилось в селе Нережа. Выяснилось, что хозяева хрюшки отправились в Москву, а свинку оставили на попечение старшей дочери. Девушка решила воспользоваться отсутствием родителей, пригласила друзей, закатила вечеринку длительностью почти в неделю.

Все это время двухлетнюю свинью никто не кормил. Одурев от голода, хрюша сломала дверь сарая, вырвалась на волю, растерзала собаку, кур, теленка, а потом набросилась на соседа и прокусила ему ногу. Усмирить животное удалось только одним способом - его застрелили.

Хозяева вернулись из Москвы и потребовали компенсацию за умертвление хрюши, и это возмутило односельчан. Сейчас в деле разбирается полиция.