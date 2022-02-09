Бывшего генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Игоря Носова, который скончался от инсульта в возрасте 43 лет, похоронят на Арском кладбище в Казани 10 февраля.

Церемония прощания, как стало известно, пройдет 10 февраля с 8 до 9 часов утра в "Иннополисе", в конференц-зале технопарка имени Попова, на Университетской, 7.

К месту прощания все желающие смогут добраться автобусами, которые направятся с остановки "Центральный стадион"/станции метро "Кремлевская" в 7:00 мск завтра.

Сегодня же, 9 февраля, с Носовым прощаются в Москве в большом церемониальном зале похоронного дома Троекурово.