В России продолжается расследование нашумевшей истории с самоубийствами двух медицинских сестер в больнице Сургута. Пока следователи разбираются во всем, коллеги погибших женщин рассказали "Ленте. Ру", что во всем винят руководство, оно занималось травлей сотрудников.

По словам работников больницы, в медучреждении вовсю практиковали неоплачиваемые ковидные переработки, проводили махинации с документами и препаратами. Одна из погибших медсестер не выдержала и решила пожаловаться на свое руководство в трудовую инспекцию. Бумагу подписали еще несколько медсестер. Но потом все от своих подписей отказались, свалив всю вину на инициатора.

Заступилась за медсестру только одна ее коллега, ныне также покойная. Женщины хотели уволиться, но им начали угрожать, что с работы они могут отправиться только в тюрьму за махинации с препаратами для анестезии.

После первой трагедии следователи возбудили уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Однако проверка, которую провели 30 декабря, не выявила нарушений. По словам бывшей коллеги погибших, о скором прибытии проверяющих руководство медучреждения знало заранее.