Названа единственная группа крови, носители которой становятся золотыми донорами

Ученые Национальной лаборатории иммунногематологии во Франции выяснили, в чем особенность самой редкой группы крови. На планете подобной группой крови обладают всего 43 человека.

По сообщению Focus Online, ученым изначально было известно восемь типов крови с собственными подтипами. Однако, со временем узнали, что существует еще одна группа крови, ее окрестили «золотой».

Новый тип крови называется RhNull. Это группа не классифицируется, как в обычной системе, так как эта группа крови имеет нулевой резус-фактор. В медицине и науке эта кровь имеет огромную ценность.

Ценность заключается в том, что обладатели такой крови могут стать лучшими донорами во всем мире. К сожалению, самим носителям переливание можно делать только с резус-фактором таким же, как у них.