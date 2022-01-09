Потепления не будет: Гидрометцентр Татарстана сообщил о предстоящих метелях и морозах

По прогнозам Гидрометцентра РТ завтра, 10 января, в республике будет морозная погода.

Прогнозируется умеренный юго-восточный и южный ветер. Днем с приближением очередного западного циклона и его атмосферных фронтов в большинстве районов Татарстана пройдет снег и слабые метели. Как отмечают синоптики, на дорогах сохранится гололедица.

Температуры воздуха ночью понизятся до -9..-14, при прояснениях и в низких местах до -22 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха повысятся до -6..-11 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра РТ ближайшие дни температурный фон будет колебаться.