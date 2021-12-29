Будете бедствовать весь год: Что можно, а что нельзя делать 30 декабря

30 декабря православные отмечают день пророка Даниила, который был одним из тех, кто предсказал падение Вавилонского царства. По народному поверью этот день является особенным, магическим. С ним связано множество народных примет и ритуалов на привлечение удачи, денег. Обо всем по порядку.

Фото: "Мир позитива"

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

После завоевания Иерусалима среди пленников были юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона повелел воспитать их в роскоши при своем дворе, но юноши, не забывая о своей вере, отказывались от дорогих одежд, развлечений и употребляли растительную пищу. За это троим была дарована мудрость, а Даниилу - дар пророчества.

Однажды царю Вавилона Навуходоносору приснился сон, но по пробуждении он не смог его вспомнить. Тогда Даниил призвал к Богу, а тот поведал ему, что приснилось царю и каков пророческий смысл этого сна.

Когда царь приказал возвести статую в память о себе, Анания, Азария и Мисаил отказались выполнить его повеление. В итоге царь задумал убить их за непослушание, но к ним прилетел Ангел и спас их от гибели. Тогда он уверовал в Бога.

Даниил совершал много чудес в Вавилоне: расшифровывал надписи, выходил живым из невозможных условий и предсказал падение Вавилонского царства. Эта весть явилась ему во время чтения молитвы. До сих пор неизвестно, как завершилась жизнь Даниила, Анании, Азарии и Мисаила. По одним данным, они погибли в плену, а по другим –их лишили жизни за веру.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ

Считается, что сны, который человек видит в ночь на 29 декабря, - вещие. Девушки могли проводить гадание на суженого. Для этого они брали три лавровых листика, на которых писали имена Анания, Азария и Мисаила, а потом клали под подушку.

Фото: Smart-Lab

Есть и обряд по привлечению денег. Считается, что если положить в карман монетку и ходить с ней в течение всего дня, с вами будет удача и весь следующий год вы будете жить в достатке.

Еще наши предки в день пророка Даниила ночью разжигали костры для того, чтобы отогнать злых духов и привлечь удачу.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Народные приметы предостерегают от безделья 30 декабря – так можно остаться без денег в следующем году. Человека без работы могут наказать и отнять у него все, что он уже имеет.

Не рекомендуется также шить и заниматься рукоделием – можно притянуть неприятности. Нельзя лгать, лицемерить и скандалить, чтобы не обидеть святого.