Жительница Волгограда рассказала о смерти своего отца в ковидном госпитале на базе бывшего роддома № 1. По ее словам, ее родители заразились коронавирусной инфекцией в конце октября, отец почти сразу попал в реанимацию.

Медики во вновь собранном ковидном госпитале толком не представляли, как выхаживать людей с масками, женщина уверяет, что больных даже толком накормить не могли.

А 13 ноября мужчина скончался — по словам волгоградки, выяснилось, что кислородчик менял баллон и оставил его без кислорода, а рядом в такой момент не оказалось никого. Мужчина просто задохнулся. Следственные органы заинтересовались фактами и пообещали провести проверку.