Мозги нужны не меньше внешних данных: ТОП советов от самых красивых девушек Казани и Татарстана

Уже скоро начнется кастинг на 24-ый Республиканский конкурс «Мисс Татарстан». Подать заявку можно по телефонам: 8 (987) 290-10-29 и 528-30-30.

А пока вспомним, как прошел конкурс в 2021-м году. В конце января две студентки Казанского федерального университета получили главные титулы на республиканском конкурсе: 18-летняя Дина Юнусовна стала «Мисс Татарстан», а 20-летняя Ляйсан Тагирова «Мисс Казань».

Следующий этап для участниц – «Мисс Россия», а там уже и – «Мисс Мира» и – «Мисс Вселенная». Уже два года титул «Мисс Россия» принадлежит Алине Санько. Из-за пандемии проведение конкурса с 2019 года постоянно откладывали. Но татарстанские красавицы не унывают и ждут российского этапа, а пока они принимают участие в ряде других всероссийских и международных конкурсах красоты и fashion-проектах.

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

Специально для Prokazan представительницы Татарстана дали интервью.

- Чем вы занимались после победы в конкурсе «Мисс Татарстан»?

Дина: - Я завтра уже уезжаю на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России-2021» Еще я была на конкурсе «Мисс Туризм России».

Ляйсан: - Я уже успела поучаствовать в конце августа в конкурсе «Жемчужина Черного моря-2021». Там я попала в ТОП-7 и получила титул «Мисс Шарм». А с 20 сентября по 5 октября я участвовала в «Miss Aura International 2021», который проходил в Турции. На этом конкурсе я попала в ТОП-10. В планах есть участие в «Мисс Россия», но пока что конкурс откладывается. Мы в ожидании.

- Вы давно участвуете в подобных конкурсах?

Дина: - «Мисс Татарстан» вообще мой первый конкурс красоты. С первого раза получилось победить, к счастью. В подростковые годы я ходила в модельное агентство буквально пару месяцев, это можно не считать. Это мой первый опыт в качестве модели.

Ляйсан: - Полтора года. Мой первый конкурс был «Мисс КФУ - 2020», на котором я стала обладательницей титула вице-мисс. Организаторами этого конкурса были девушки из модельного агентства «Мисс Татарстан» Камилла Хусаинова и Диана Журова, они открыли для меня мир конкурсов красоты. Было очень интересно, и я решила попробовать себя в «Краса студенчества Республики Татарстан - 2020», где я победила. Затем я пришла на «Мисс Татарстан».

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

- Совсем немного опыта. Вы сильно переживали во время участия?

Ляйсан: - Естественно. Но только, перед первым выходом, а потом уже входишь в эту волну и просто получаешь удовольствие.

Дина: - Ты просто осознаешь, как быстро проходит финал и думаешь, что нужно насладиться им, потому что буквально еще час и конкурс завершится. И неважно победишь ты или нет. Главное получить удовольствие от сцены.

- Вы на ходу учились у других более опытных участниц как себя вести?

Ляйсан: - Главное уметь вовремя посмотреть на человека, как он себя ведет, анализировать.

Дина: - Но при этом не сравнивать себя с ними, ни в коем случае.

Ляйсан: - Отделить, что вот я такая, какая есть, и есть другие девушки. Нужно просто точечно заимствовать информацию, какие-то бьюти лайфхаки. Посмотреть на походку, то, как девушка держит себя.

Дина: - Во время конкурса у меня в голове постоянно была мысль, что это мой первый конкурс в жизни, и не нужно сравнивать их середину с моим началом. Я себе напоминала: сравнивать нужно только с собой вчерашней.

- Какие между вами и другими участницами были отношения? Конкурировали?

Ляйсан: - Все эти стекла в туфли – это миф. Я была участницей уже пяти конкурсов, и такого не было. Все девушки дружелюбные. Возможно, внутри есть какое-то переживание, но этим и ограничивается. Мы завели много друзей, приятных знакомств. В целом друг друга поддерживали, особенно в день финала. Когда отобрали ТОП-10 на «Мисс Татарстан», я увидела в зеркале, что у меня помада чуть-чуть стерлась. Я забежала в раздевалку и сказала “Девочки, пожалуйста, накрасьте мне губы, срочно. Мне нужна помада”. Девочки быстро подбежали ко мне, накрасили губы, и я побежала дальше на выход. Это было очень приятно, все друг друга поддерживают.

Дина: - Каждая понимает, что это конкурс и корона одна, а участниц много. Поэтому нет смысла конкурировать. Главное – это эмоции. Конкурс конкурсом, но в первую очередь, нужно оставаться людьми.

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

- Вы ожидали, что победите?

Ляйсан: - Нет. Я была настроена не на победу или титул, а на то, чтобы выложиться по полной. Я думаю, это важнее, чем думать какой титул получишь, какой будет результат.

Дина: - Абсолютно нет. Я недавно пересматривала видео с момента награждения. Там видно, как у меня дрожат губы, настолько это было неожиданностью. Я просто стою в какой-то эйфории, ничего не понимая, что произошло. Ляйсан правильно говорит, нам дали установку просто получить удовольствие и выступить как в последний раз.

- Как вы думаете, какие качества, кроме внешности, должны быть у участниц, чтобы победить в конкурсе красоты?

Ляйсан: - Мозги.

Дина: - Очень решает интеллектуальный конкурс, то, как девушка мыслит, как себя презентует, ответы на вопросы. Жюри очень сильно на это смотрят.

Ляйсан: - Образ мышления. Не обязательно быть супер ученым, нужно просто соображать. Важно понимать, что твое мировоззрение, твои принципы, ценности тоже важны наряду с внешними данными.

- Как вы за собой ухаживайте?

Ляйсан: - Питание, спортзал, макияж.

Дина: - Это уже не только подготовка к конкурсам, но и образ жизни, при котором каждый день в себя вкладываешься. Посещение спортзалов, танцы, растяжки – это уже не только для конкурса, это наша жизнь.

- Вы помогайте юным участницам?

Ляйсан: - Мне пишут периодически, спрашивают, как проходит конкурс, недавно спрашивали про модельное агентство. Я сказала, что это очень полезно, мне кажется, каждой девочке нужно пройти это. Дело не во внешней красоте или победе, дело во внутреннем твоем мире, чувстве наполненности, осознанности, что ты девушка.

Дина: - Мы готовы помогать. Если нас спросят - мы с удовольствием делимся информацией, мы обеими руками “за” помочь, подсказать, поделится опытом. Я также являюсь стилистом и летом преподавала молодому поколению уроки стиля, чтобы они уже с юного возраста думали о том, как одеваться, как себя проявлять. Они узнали, какие цвета им идут, какие фасоны подчеркивают их достоинства.

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

- Чтобы вы посоветовали тем, кто хочет попробовать себя в подобных соревнованиях или просто хорошо выглядеть?

Ляйсан: - Следить за питанием и ходить в спортзал. Спортзал – это не только какие-то фитнес залы, а вообще физическая активность: прогулка, бег, танцы.

Дина: - Мы здесь Америку не откроем. Я бы посоветовала много читать. Я сама просто обожаю книги, у нас дома целая библиотека, сестра привила любовь к чтению. Я за месяц прочитываю минимум 5 книг, и это мне очень помогает в развитии словарного запаса, фантазии, креативного мышления. Книжки - это то, что нужно каждой девушке, каждому человеку.

Ляйсан: - Изучать языки. Если девушка хочет участвовать в конкурсах, нужно понимать, что международные конкурсы это языковой барьер. Это уже базовое требование на международных конкурсах знать язык хотя бы на уровне А2.

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

- Какая польза от участия в таких конкурсах?

Ляйсан: - Я думаю, эти конкурсы помогают оставаться на плаву, быть конкурентоспособным человеком, быть уверенной в себе девушкой. Это классная площадка для того, чтобы познакомится с разными людьми. Я вот приехала недавно с «Miss Aura International», и столько впечатлений. Это и практика английского языка и культурный обмен. Развиваешься как леди, проверяешь сам себя, накапливаешь навыки коммуникации.

Дина: - Во-первых, для меня это возможность показывать пример молодежи. Показать как должна вести себя девушка, которая в себе уверена, которая хочет добиться своих целей, как она должна развиваться. Во-вторых, это про уверенность. Внутреннее чувство - оно ни с чем несравнимо. Развивается такая уверенность в себе. В третьих, это возможности, знакомства. Ты не знаешь когда и с кем познакомишься, благодаря этим конкурсам ты можешь быть в нужное время в нужном месте.

- Какие у вас карьерные планы?

Ляйсан: - Я сейчас на 4 курсе, вот-вот закончу университет. Хочу получить диплом, красный. Мои оценки позволяют это. Потом получить степень магистра и начать работать в сфере экономики. Учеба-учеба.

Дина: Я сейчас учусь на юридическом факультете, и мне еще учиться 2,5 года. Очень хотелось бы поступить в магистратуру за границу. Пока в планах двигаться в юридическом направлении. Это сфера мне близка, и даже если решу пойти работать в другую деятельность, это образование мне пригодится.

Поддержать Дину в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России-2021», можно будет, проголосовав за нее в группе конкурса.

Фото: предоставлено Prokazan.ru дирекцией «Мисс Татарстан»

“Быть, а не казаться”

О значении конкурса дала комментарий президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова:

- Проект «Мисс Татарстан», прежде всего, воспитательный. Это не о том, что собрали каких-то длинноногих красоток, выбрали из них у кого ноги длиннее и все на этом. Мы проводим конкурс, который имеет глубокое наполнение. Мы хотим, чтобы красивых людей становилось как можно больше, чтобы люди понимали истинный смысл понятия красоты, а не стремились к какой-то фальши. Главный девиз “Быть, а не казаться”.

Человек должен быть гармоничным, гармонично развитым во всех смыслах этого слова и естественность, прежде всего. Эстетическая медицина может помочь что-то сделать, но главное знать меру, не навредить себе. Одинаковые лица с накаченными губами, которые просто стандартизируют человека, уничтожают его индивидуальность - это недопустимая вещь. В нашем конкурсе мы не приветствуем ни пирсинг, ни татуировки.

Мы позиционируем традиционные взгляды на женщину и мужчину. Девочек мы учим быть женственными, а мужчин учим быть джентльменами, мужественными. Здесь не может быть смещения этих понятий, во всяком случае, для нас.

Мы учим тому, что необходимо любому человеку в любой сфере деятельности: быть образованным, коммуникабельным, открытым, добрым, искренним, естественным и конкурентоспособным.