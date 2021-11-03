Общественная организация "Мисс Татарстан" совместно с Минмолодежи РТ, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и телерадиокомпанией "ТНВ" объявили о проведении очередного конкурса красоты "Мисс Татарстан-2022".

В связи с этим приглашаются девушки на кастинг, который пройдет в Казани 12 декабря текущего года по адресу: улица Зои Космодемьянской, 5.

Требования к участницам довольно традиционны для подобных мероприятий: возраста от 14 до 23 лет, привлекательная внешность, выраженная индивидуальность, умение преподнести себя на сцене, физические параметры, более-менее приближенные к общим модельным стандартам. При себе на кастинг нужно иметь туфли на каблуке и купальник.