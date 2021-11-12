В Казани назвали пункты вакцинации, в которых наблюдаются наименьшие очереди. Их перечислил заместитель главы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

"Мы фиксируем наименьшее количество очередей в следующих пунктах: это „Мегастрой“ на 2-й Азинской, Сбер на Камалеева, здание бывшего аквапарка „Барионикс“ и фитнес-центр „Максимус“", — заявил он на пресс-конференции, посвященной текущей эпидситуации.

Жаворонков отметил, что не идет речи о полном отсутствии очередей, и даже в перечисленных выше пунктах есть пациенты, но время ожидания там зарегистрировано самое маленькое.

Всего в Казани действует 14 пунктов вакцинации вне поликлиник, из них два работают круглосуточно — это "МЕГА" и пункт около 7-й горбольницы.