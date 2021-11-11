На дорогах Казани начали проводить противогололедную обработку с применением реагентов и пескосоляной смеси. Об этом сегодня, 11 ноября, заявили в мэрии столицы Татарстана.

Сегодня к работам привлекли 48 машин и 80 рабочих. Первостепенно обрабатывают мосты и перекрестки, основные магистрали, спуски и подъемы. В ночное время будут обрабатывать все дороги без исключений. Таков план комитета внешнего благоустройства.

Водителей, которые так и не поменяли летнюю резину на зимнюю, просят воздержаться от поездок, а пешеходов призывают быть максимально внимательными.