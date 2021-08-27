В Новосибирской области в селе Кожурла мужчина чуть не убил пятилетнюю дочку своей сожительницы от первого брака. Об этом сообщает "КП".

Зверства увидели соседи: мужчина поднимал ребенка с земли и снова с силой бросил вниз, и так несколько раз. Они вызвали полицию и позвонили в больницу.

"Мы думали, он убьет девочку. Поднимал на руки, а потом со всей силы бросал на землю", — сообщили очевидцы.

По их словам, ребенок кричал и плакал. Соседи рассказали, что младший брат бегал рядом и пытался помочь девочке, но отчим не переставал над ней издеваться.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники полиции, проводится проверка. Девочка доставлена в больницу с травмами.