Накануне утром в лесном массиве у села Шугурово Лениногорского района Республики Татарстан было обнаружено тело женщины со следами ожогов. Выяснилось, что это - 32-летняя местная жительница. По данному факту Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело.

По подозрению в жестокой расправе задержали 29-летнего друга погибшей. Он сразу во всем признался. Так, мужчина поведал, что вместе с женщиной они распивали алкоголь, а потом уснули. Мужчина проснулся и поджег на спящей подруге одежду. В результате она скончалась от множественных ожогов лица, шеи и груди.

Потом мужчина сам позвонил в полицию и рассказал, что нашел подругу мертвой. Доказательства, впрочем, сразу указали на него. И спорить заявитель не стал.

Расследование уголовного дела продолжается. Известно, что ранее задержанный был судим.