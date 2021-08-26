Предполагаемый убийцы и насильник 8-летней девочки из Тюмени отказался проходить полиграф. Об этом сообщил Telegram-канал "112". Пока подозреваемый 40-летний Виталий Бережной задержан на 48 часов, он дал признательные показания и рассказал, как все было

Следователи считают, что Бережной мог совершить серию убийств детей. 9 детей пропали в городе с 1997 года, все имели легкое косоглазие. В большинстве случаев с телами нашли куски электропровода.

Мужчину задержали 25 августа. Он заявил, что был пьян и плохо помнит убийство, просто утром обнаружил тело Насти в ванной съемной квартиры, куда приехал после ссоры с женой месяц назад.

Известно, что задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки прежде недолгое время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Ранее мужчина не был судим.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.