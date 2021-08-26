Банк «Открытие»: 38% жителей ПФО изменили планы на летний отпуск из-за пандемии

37% жителей Приволжья провели летний отпуск так, как хотели, несмотря на пандемию COVID-19. При этом пандемия существенно изменила отпускные планы. Более трети жителей округа провели летний отпуск хуже, чем хотели, либо намеренно отказались от поездок из-за опасности заразиться коронавирусом. 26% опрошенных даже не собирались в отпуск этим летом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

46% из тех, у кого был отпуск этим летом, провели его дома или на даче. 20% - на курортах Краснодарского края или в Крыму. Путешествовали летом по России, но без заезда на южные курорты 11%. Лишь 7% опрошенных сумели отдохнуть этим летом за границей. 11% не смогли позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег.

Более трети опрошенных (37%) заявили, что их летний отпуск получился таким, каким они хотели его видеть. У 29% отпуск оказался хуже, чем раньше, из-за пандемии и санитарных ограничений. Еще 9% жителей округа вообще отменили любые поездки из-за угрозы заразиться коронавирусом.

54% тех, кто отдохнул этим летом, заявили, что их траты на отпуск оказались в рамках запланированных. 31% потратили на отдых этим летом больше, чем рассчитывали, 15% - меньше.

Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 46% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. Треть жителей округа надеется отдохнуть на Новый год в России. 17% уверены, что пандемия до конца этого года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома. 6% жителей Приволжья готовы провести новогодние праздники за границей, если пустят.

Не меньшая неопределенность царит в планах жителей ПФО относительно летних отпусков 2022 года. 39% собираются определиться не раньше следующей весны. 16% уже сейчас уверены, что проведут следующее лето дома или на даче. 14% планируют поехать на российские курорты. 12% намерены следующим летом путешествовать по России, но не ехать на курорты. Еще 17% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 3% жителей округа твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.

*Опрос проводился 18-22 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.

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