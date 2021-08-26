Министерство труда изменит правила начисления социальных выплат на детей. Речь идет о пособиях на детей от 3 до 7 лет, выплатах одиноким родителям и беременным женщинам. Об этом рассказали "Известия" со ссылкой на замминистра труда Ольгу Баталину.

По ее словам, нововведение затронет квоты на автотранспорт. По действующим сейчас правилам семьи с двумя авто в собственности не могут рассчитывать на выплаты (кроме случаев, когда речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, в данном случае отказывают тем, у кого их три и больше), при этом при рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом за долги.

По новым правилам при решении вопроса о начислении пособия такие машины учитываться не будут. Изменения внесут в законодательство до конца этого года. Таким образом, многие семьи, которые не смогли оформить пособие по причине непризнания факта нуждаемости, смогут рассчитывать на одобрение вновь поданного заявления.