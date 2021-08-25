В Ростове-на-Дону скончался высокопоставленный полицейский. Начальник управления МВД по вопросам миграции Андрей Федоренко заразился коронавирусом после того, как сделал от него же прививку.

Факт его кончины подтвердили в областном полицейском главке, пишет Znak.com.

40-летний подполковник полиции Андрей Федоренко был привит полностью. Он прошел вакцинацию еще в начале лета. Но в августе у полицейского нашли коронавирусную инфекцию и поражение легких в 36%.

Сначала болезнь протекала легко, лечился полицейский дома, как настояли врачи. Но потом ему резко стало плохо. Его госпитализировали и в тот же день поместили в реанимацию на ИВЛ.

"Там у него случился отек мозга. Спустя два дня — отек легких. Тяжелое течение болезни вызвало также острую почечную и печеночную недостаточность. Медикам не удалось спасти мужчину. Он ушел из жизни", — сообщает телеграм-канал "Че по Ростову?".

В обстоятельствах смерти предстоит разобраться специалистам. Врачи уверяют, что после вакцинации болезнь протекает легко и не опасна для заразившегося. Но ростовский полицейский перечеркивает своей историей болезни эти утверждения.