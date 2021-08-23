В Республике Марий Эл в огне гибнут леса в Медведевском и Звениговском районе. На территории Куярского лесничества борьба с огнем идет в круглосуточном режиме. С 19 августа в республике действует режим ЧС. Основные силы сосредоточены возле Соснового Бора, Студенки и Шапа – пожарники, лесники, пилоты и волонтеры сдерживают огонь вблизи населенных пунктов. Основными причинами возгораний МЧС называет сухую грозу, которая была 19 августа и человеческий фактор. Видео из группы "Марий Эл онлайн" в соцсети во "ВКонтакте" Помимо профессиональных огнеборцев на защиту родных лесов вышли более 300 добровольцев. Были среди них и женщины, которые не побоялись ни тяжелой лопаты, ни рюкзака с водой, ни открытого огня. Фото: Организационно-аналитическое управление главы Республики Марий Эл

Волонтеры поделились с ProKazan пережитыми ощущениями паники и ужаса, беспомощностью перед стихией и победой над страхом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Волонтер: "По неофициальным данным у нас сгорело уже четыре тысячи гектаров леса..."

Доброволец Юлия отправилась спасать родные леса вместе с мужем. В "поход" собирались с вечера: взяли отрезы хлопковой ткани, медикаменты, купили воду, консервы, хлеб, приготовили овощные салаты, отварили картофель. "Поехали на первую точку – добирались на “пазике” по пескам. Дважды толкали машину – дорога здесь не для такого транспорта", – поделилась Юлия. Девушка участвовала в тушении лесных пожаров впервые и ей сразу "повезло" – предстояло бороться с торфяным пожаром. “Вообще женской половине давали лопаты, рюкзаки с водой были преимущественно у мужчин. Но лопатой торф не потушить, – объяснила Юлия. – Поэтому взяла в руки лопату, надела рюкзак с водой, а это почти 20 кг веса на спине, и пошла в огонь. Ничего, справились. По неофициальным данным у нас уже сгорело четыре тысячи гектаров леса". Фото из архива Юлии. На торфяной пожар отправился и доброволец Тимур Гафиулин. Впечатлениями он делился в своем Твиттере: "Тяжело тушить болото, потому что горит все внутри. Тушишь сверху – внутри горячо, оно нагревается и снова все возгорает и целый день там нужно охранять, чтобы огонь не переходил на другую сторону. Нас привезли на торфяники, которые почти не горели, но порядочно дымили и тлели. Когда появлялся ветер они начинали гореть то тут, то там. Спрогнозировать появление огня в такой местности почти нереально. Может загореть где-то в центре, а может – прямо на краю". Фото: Тимур Гафиулин Рядом никого нет и я в панике побежала от огня Случаев, когда добровольцы уходили в лес и терялись, по словам Юлии, не было. Однако иногда волонтеры теряли свою группу и тогда начиналась паника. “Я сама чуть не потерялась. Мы с мужем шли крайние в цепочке, рядом были еще люди. Он тушил с помощью ранца водой, а я – лопатой. Когда у него кончилась вода, он сказал мне держаться остальных, а сам пошел пополнить запас", – рассказала девушка.

Момент: поднялся ветер в нашу сторону, все заволокло дымом – глаза не видят, я одна. Разворачиваюсь и бегу в обратную сторону. Устаю, облокачиваюсь на дерево и пытаюсь отдышаться – рядом никого нет! У меня паника. Бегу дальше от огня, на бегу пытаюсь разблокировать телефон, при этом в другой руке – лопата, а за спиной ранец с водой. Хочу скинуть ранец, но понимаю, что вода еще точно пригодится.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Юлия выбежала на участок леса, где появился сотовый сигнал, и тут же поступил звонок от мужа – мужчина увидел, что его группа выходит из леса, но жену он среди них не нашел. Юлия сориентировалась по звонку и смогла выйти на дорогу. Больше они с мужем, по словам девушки, друг от друга не отходили.

В ликвидации пожара задействована и авиация МЧС России и Министерства обороны РФ: три борта Ми-8 и один борт Ка-32. Всего за время тушения лесных пожаров с воздуха сбросили более 663 тонн воды.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

"Не завидую тем, кто борется с таким огнем на земле, в воздухе-то даже совсем не сладко"

Пилот Авиалесоохраны Роман Фомин ликвидировал огонь с воздуха. Видео впечатляет.

"Не завидую тем, кто борется с таким огнем на земле, в воздухе то даже совсем не сладко. Особенно страшно становится, когда видишь как все уезжают из поселка, колоннами машин и автобусов. – Написал в своем Инстаграм-аккаунте Роман. – Работы еще много и нужно работать до талого, расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно понимать, что каждый огонек и костер нужно добить. Ведь все с этого и начиналось. Но хочется похвалить Марийский народ, молодцы, сплотились, отважно отстаивают свою землю, душат огонь. Люди сутками не спят и работают".

Фото из Инстаграм-аккаунта Романа Фомина

Применение всем найдется

По словам волонтера Максима Юлдашева, работа добровольцев требуется не только на тушении пожаров, но и в оперативном штабе. Занятие найдется для всех: развозить группы на задачи, координировать их работу, готовить еду.

Волонтеры организовали свой лагерь возле деревни Чернушка – здесь принимают продукты, упаковывают сухпайки. Сотрудники МЧС формируют отряды, проводят инструктажи и отправляют на пожары.

Фото с сайта главы Республики Марий Эл

Максим отметил, что волонтеров снабдили всеми необходимыми средствами для тушения лесных пожаров, снаряжением и провизией.

"Водителям тяжелой техники, как дополнительное питание, выдается сухой паек, поскольку они не могут вернуться, их нельзя забрать с трактора, бросив технику. Всем остальным предлагается и сухой паек, и обязательно по часам организовано горячее питание. Всего этого достаточно, средствами пожаротушения все обеспечены", – отчитался глава Марий Эл Александр Евстифеев на совещании оперативного штаба.

Фото с сайта главы Республики Марий Эл

По информации волонтеров сейчас им не хватает:

респираторных масок

глазных капель

антигистаминных препаратов

марли

леденцов и сигарет

"Мы сталкиваемся с волной негатива, когда пишем, что нужны сигареты, – поделилась волонтер Мира, которая доставляет добровольцам продукты. – Но нужно понимать, что нервы у тех, кто сейчас тушит пожары – на пределе".

Фото из группы "Новости Йошкар-Ола" в соцсети во "ВКонтакте"

Волонтеры активно делятся фото и видео с "горячих точек". В социальных сетях недоумевают: когда беда в Татарстане – на помощь приходит вся Россия, а жители Марий Эл вынуждены обходиться своими силами. "Где все любители летнего отдыха в наших лесах, особенно казанцы? Забыли про малую родину и марийцы, уехавшие в Казань..." – пишут в пабликах Марий Эл.

Фото с сайта главы Республики Марий Эл

По данным Минприроды площадь пожара на утро 23 августа составляет 1 тыс. 341 га, локализация на площади 1 тыс. 287 га, площадь активного горения – 54 га. Общая группировка сил на данный момент составляет 979 человек и 168 единиц техники, в том числе от МЧС 225 человек и 43 единицы техники. В ночное время на очагах возгорания дежурят 341 человек, привлечено 97 единиц техники.