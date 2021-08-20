“Горячий” сезон сдачи жилья в аренду достиг вершины максимального спроса и подходит к финишной прямой. На календаре — середина августа, заканчиваются каникулы у студентов, сотрудники офисов возвращаются из коронавирусной удаленки. В Казани начинается так называемый “деловой сезон”, а вместе с ним “подлетают” и цены на аренду жилья. За год в столице Татарстана стоимость аренды квартиры выросла на 9% — рынок жилья восстанавливается после ковидной “комы” Так средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Казани установилась на уровне 16 тысяч рублей (без учета коммунальных услуг). Это дороже на 4%, чем в августе 2020 года. Не осталось в стороне и сезонное повышение стоимости — по сравнению с июлем этого года в августе цена на аренду поднялась сразу на 16%.

“Студенты старших курсов, уже наученные опытом, стараются снять жилье в июне, максимум — в конце июля, — прокомментировал казанский риэлтор Андрей. — Знают, что в августе бешеный спрос, все хорошие варианты разобраны и найти что-то недорогое и качественное — почти нереально”.

В России средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14,3 тыс. руб. в месяц, что на 6,9% больше, чем в начале этого года, и на 8,7% больше, чем в июне 2020 года.

Мы поговорили со студентами, которые учатся в Казани и с людьми, которые в столицу Татарстана переехали этим летом.

Очередь на просмотр квартиры как в поликлинику — договариваться надо с 8 утра

Наша собеседница Ксения переехала в Казань из Сибирского федерального округа. Больше всего девушку удивил ажиотаж вокруг съемного жилья.

“В своем родном регионе я также жила на съемных квартирах, поэтому точно знала, что переезжать нужно летом, иначе осенью найти квартиру будет очень тяжело, — поделилась Ксения. — Я начала искать жилье и искренне удивилась, когда звонила по объявлению в 10 утра, а мне отвечали, что квартиру уже посмотрели с 8 утра и сдали. Часто было и такое, что объявление разместили час назад, звонишь, а там уже очередь и ты далеко не первый. Сложно было найти свободный, реальный вариант”.

Фото с сайта domovod.guru

Жилье в аренду Ксения искала на сайте недвижимости “Авито”, подходящий вариант нашелся через 3 недели поисков. При этом девушка отметила:

“Если сравнивать сдаваемые в аренду квартиры в Казани с рынком аренды в Сибири, то в Казани квартиры лучше по внутреннему убранству и, иногда, дешевле. Жилье, которое здесь сдают за 16-17 тысяч, в Сибири стоило бы за 18-19 тысяч рублей”.

Однако с Ксенией не согласится Евгения, которая переехала в Казань из Ижевска. По ее словам, соотношение цена - качество в столице Татарстана не соответствует друг другу. Также неудобна и схема оплаты “аренда + коммуналка” — не знаешь, какой будет окончательная стоимость квартиры.

Фото: РИА Новости

“В центре найти квартиру практически невозможно, особенно с приличным ремонтом. Если квартира не убитая, то ценник очень завышенный. И проблемы с общественным транспортом — очень долго идти от дома до остановки и с остановки до места работы. А еще практически невозможно выйти на собственника, везде одни риэлторы”, — посетовала Евгения.

Если ты парень, то арендодатели от тебя бегут

Такой опыт сформировался у нашего собеседника Руслана, который искал квартиру для съема с еще двумя друзьями-парнями. Руслан признался, что они собрали максимальное “комбо”, от которого арендодатели бегут — студенты, парни и один из них — гражданин не Российской Федерации. При этом все трое, по словам нашего собеседника, платежеспособные. “Цены на аренду жилья в Казани максимально завышены — я снимал квартиры в других российских городах, и цена была меньше. Пока искали квартиру, натыкались на очень неприятных людей, порой даже страшно было, — подчеркнул Руслан. — Помог нам только риэлтор, но и они, по-моему, дико завышают цены на свои услуги”. Скриншот с сайта reportal.ru "Народный рейтинг 2021 лучших риэлторов и агентств недвижимости"

Эксперты по недвижимости согласны, что рынок аренды в Казани на 90% состоит из риэлторов и недобросовестных агентств, предлагающих информационные услуги вместо реальных вариантов квартир.

В ближайшем будущем в России планируют вовлекать съемные квартиры в госсистему арендного жилья — информационной платформы учета договоров найма. Цифровая платформа может стать основой всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью, сообщает “Российская газета”.