В Зеленодольском районе Республики Татарстан в селе Айша стая агрессивных бродячих псов загрызла 13 телят. Местные жители в страхе: они опасаются, что собаки так же набросятся на детей, стариков. Кадры с ранеными телятами опубликованы в социальных сетях и наводят ужас.

По словам фермера, которому принадлежали телята, половина псов была с бирками.

"Прошу принять меры по отлову собак. Объясняю, что произошло, ночью 25 июля в селе Айша стая собак загрызла 9 телят, 4 убили, 3 не встают по сей день, 2 оклемались. И вот спустя почти неделю опять произошла такая ситуация, потеряли ещё 4 телят. Уважаемые, если вы видите собак с бирками, то это не означает что эта собака безопасна (как нам преподносили), так как половина стаи была с бирками на ушах", - написал автор кадров.