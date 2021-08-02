В Казани приступили к строительству академии гольфа, которая в будущем должна стать центром развития профессионального, детского и юношеского гольфа в Татарстане.

Новая академия расположится в Кировском районе Казани между поселками Займищево и Куземетьево. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Как сообщил Леонов, у министерства спорта стоит задача популяризировать гольф среди населения Татарстана и сделать все, чтобы разрушить стереотип о том, что гольф - "спорт для богатых".

В данный момент в относительной близости от Казани функционирует лишь поля для гольфа на "Свияжских холмах". Как отметил глава Минспорта РТ, новые поля будут по-спортивному более лояльны и будут больше подходить для детско-юношеского спорта.