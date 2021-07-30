В Туве в ходе бурной ссоры взрослых на почве ревности случайно зарезали 10-месячного младенца. Он скончался на месте от полученного ножевого ранения.

По версии следствия, родители оставили малыша с няней. Няня времени даром решила не терять и начала распивать со своим 31-летним сожителем крепкие спиртные напитки. В процессе распития они поссорились, мужчина приревновал ее, схватил нож и попытался ударить им подругу. Но промахнулся, попав в спину младенцу. Его женщина держала на руках.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", сообщает региональное управление СКР. В семье погибшего мальчика есть еще двое детей. Няня приходилась родителям родственницей. Ранее она была судима.