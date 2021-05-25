ProKazan продолжает следить за делом действующего директора ПАТП-4 Айрата Исхакова. Он обвиняется в хищении у предприятия 3,5 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и предоставлении работы сотрудникам, которые фактически не появлялись на рабочем месте, а лишь выполняли специальные поручения руководителя.

Дело поступило в суд в середине сентября 2020 года, и только 24 мая 2021 года прозвучал приговор. Оно неоднократно откладывалось по различным причинам. Как прошел судебный процесс и что думают о приговоре юристы - в материале ProKazan.ru.

Перенос заседаний и "тридцатисекундный процесс"

Первое заседание по делу Айрата Исхакова состоялось в ноябре, тогда были "обнаружены" "мертвые души" и незаконно приобретенный "Лексус". Последнее заседание по этому делу должно было пройти еще 4 мая. В попытках выяснить, состоится ли заседание, корреспондент ProKazan столкнулся с непредвиденными сложностями: дозвониться до суда не удалось, а информация на сайте по движению дела волшебным образом начала меняться – в списке дел на рассмотрение строка с делом Исхакова то исчезала, то появлялась вновь. В итоге, в суде была получена информация: в связи с нерабочими днями заседание перенесено на 17 мая. Заседание 17 мая вновь не состоялось, и было перенесено на 24 мая, но в этот раз по причине болезни подсудимого.

Процесс 24 мая был назначен на 13:30, и продлился менее минуты. Подсудимый выступил с последним словом и сообщил, что не отдавал приказов о трудоустройстве и выплате заработной плате «мертвым душам», поэтому просит суд признать себя невиновным. Судья огласил ориентировочное время вынесения приговора – 15:30.

«На глазах разворачивается преднамеренное банкротство ПАТП-4, как стратегического объекта»

Наш корреспондент пообщался с юристом, который высказал свою точку зрения по поводу происходящего. Он опасается, что предприятию "осталось недолго" и его преднамеренно банкротят.

«ПАТП-4 перевозит практически 50% населения города Казани и доживает буквально последние месяцы. Водители и кондукторы массово увольняются, одних долгов за солярку больше 40 миллионов, а ещё запчасти и налоги, существует это ПАТП благодаря кредитам. Задачей Исхакова было довести и уничтожить ПАТП-4 до конца, что практически и получилось. При неумелом руководстве Исхакова предприятие развалилось за три с половиной года, а все из-за чего? Из-за того, что он никогда не работал в транспорте и не был связан с ним, но после этого Исхаков должен был идти на повышение, а директором ПАТП-4 стать Моисеев, он сейчас является заместителем директора ПАТП-4, его задача была полностью обанкротить ПАТП-4 и тоже получить должность. А участь ПАТП-4 – это быть приватизированным за бесценок. Я считаю, что Исхаков хочет затянуть судебное разбирательство. Судебные процессы среди неприкасаемых часто затягиваются, к сожалению, остаются вопросы, долго ли это будет продолжаться?»

«Есть деньги только на две недели отпускных»: что говорят о положении предприятия его работники

Пока длился судебный процесс в отношении Исхакова, положение предприятия не улучшалось, рассказали нам на условиях анонимности работники ПАТП-4. О проблемах сотрудники рассказывали еще в сентябре, тогда речь шла, в том числе, о завышенных планах, которые невозможно выполнить. Те, кто не выполнил, оставались должны предприятию.

«Исмагилова (фамилия изменена - прим. ред.) ходила заявление писать на отпуск, ей за целый месяц положено, а ей дали только две недели, и сказали, что месяц отпуска ей не могут дать, так как у них есть деньги только на две недели отпускных, а за вторую часть потом как-нибудь напишет. Вон вчера Катя (имя изменено - прим. ред.) ехала на автобусе с кем-то, Катя сказала, что она же не просто так с гаража ушла – летом этот гараж будет банкротом. Вовремя мы ушли, сейчас бы работали-работали, и чтобы зарплату не давать, нас бы лишали и лишали. Сидели бы и ждали, когда заплатят. Там скоро будут задержки с зарплатой, один раз задержат, второй, потом на них в суд подадут, и всё – банкротство. Потом объединят два предприятия», - поделился мнением с корреспондентом издания рабочий.

Приговор

Оглашение приговора началось в 15:30. Судья в течение часа зачитывал многочисленные показания свидетелей и озвучивал ход дела, близилась развязка. Cуд признал Айрата Исхакова виновным по статье 286 ч. 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Один из казанских юристов также на условиях анонимности поделился своим мнением о приговоре: он считает его слишком мягким.

«Что такое 100 тысяч рублей штрафа? Это возмущение, ведь статья средней тяжести и предполагает наказание в виде отстранение от должности. Напомню Вам, что следствие отправило дело в суд в сентябре и в судебном деле фигурировала сумма ущерба в 3,5 миллиона рублей. Сами подумайте, что такое 100 тысяч рублей штрафа? Это слабость всей системы ФСБ, СК, Прокуратуры, и практика оправдания неприкасаемого, хотя любого другого обычного человека без протекции осудили бы на реальный срок. В любом случае государственное обвинение обязано подать апелляцию и добиваться в вышестоящих инстанциях справедливого приговора на благо обществу. Ведь посмотрите на ПАТП-4 и в каком оно состоянии сейчас, и вы все поймете».

Напомним, что на днях в редакцию ProKazan.ru работники предприятия прислали ролик: на нем мужчина разбил лопатой в гараже лобовое стекло автобуса, а в Ассоциации АТП РТ объяснили: сотрудники хотели снять вирусное видео.

Слова спикеров являются их личным мнением, которое может не совпадать с мнением редакции.