В Казани руководство МУП «ПАТП №4» приняло решение об увольнении двух сотрудников. В распоряжении редакции Prokazan.ru появилось видео, на кадрах которого мужчина разбивает лобовое стекло автобуса сначала лопатой, а затем топором, второй все это записывал и комментировал.

В Ассоциации АТП Татарстана журналисту Prokazan.ru рассказали, что произошло на самом деле.

«Как выяснили на предприятии, сотрудники ремонтного бокса принимали для плановой замены лобового стекла городской автобус. Ради забавы они решили снять видео, как намеренно разбивают стекло автобуса, которое подлежало замене, готовя вирусный ролик. Позиция предприятия в данной ситуации однозначна, к нарушителям трудовой дисциплины и техники безопасности на рабочих местах применять жесткие дисциплинарные меры», - отметил председатель Ассоциации АТП республики Сергей Темляков.

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