В Приволжском районном суде Казани продолжается процесс над членом совета Улемов России, преподавателем Российского исламского университета Габдрахманом Наумовым. Ему вменяют обвинения к экстремизме.

45-летнего имама отправили под стражу в 2020 году после того, как у него во время обыска были обнаружены книги богослова из Турции Саида Нурси. Переводы трудов этого автора в России запрещены как экстремистские, напоминает издание islamnews.

Но не только в хранении запрещенных книг обвинили Наумова. Следователи считают, что он причастен к тяжким преступлениям - организации экстремистской организации и финансировании экстремизма.

Адвокат обвиняемого Руслан Нагиев отметил, что многие исламские религиозные и татарские деятели выступают в защиту своего коллеги. В Духовном управлении мусульман РФ заявляли, что исламская литература приобреталась Наумовым для исследования.