Дело банды Бонни и Клайда из Казани поступило в суд, сообщает 47news.ru. Налетчик Ильдар Гиниятуллин создал ОПГ, промышлявшее налетами на ювелирные магазины и отделения Почты России. Вместе с подругой Розой Аглемзяновой, числившейся в федеральном розыске за кражу из банка в Казани, мужчина организовал несколько громких налетов в Ленобласти.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 14 апреля Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Ильдара Гиниятуллина. Его обвиняют в бандитизме, 9 эпизодах разбоя организованной группой и в особо крупном размере, а также незаконном хранении оружия организованной группой.

Следствие установило, что банду Гиниятуллин создал в Северной столице в 2011 году. Опыт у него был - тремя годами ранее он входил в ОПГ на территории Казани и участвовал в хищении, за что был судим в 2015 году.

Банда действовала до 2014 года, у нее был сплоченный коллектив и большой запас оружия.

Группа совершила ряд разбойных нападений на сеть ювелирных магазинов "585" и "Почту России". Потерпевшим был нанесён крупный и особо крупный ущерб. Так, ИП "Портнянко Л.И." потерял в схватке с бандитами 2,7 млн рублей, ИП "Смирнов А.С." — 1,9 млн, ООО "Групп Торг" — 2,7 млн, ООО "Групп Торг" — 3,3 млн, ОАО "Ювелирторг" — 6,8 млн рублей.

Как сообщили в полицейском главке, уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пять участников банды были задержаны оперативниками уголовного розыска. Причиненный ущерб составил порядка 17,5 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что лидер банды в 2015 году Верховным судом Республики Татарстан приговорен к 12 годам лишения свободы.