Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего сотрудника банка и 36-летнего местного жителя. Они обвиняются в хищении крупной суммы из банка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с октября 2019 года по январь 2020 года мужчины обманным путем похитили деньги из банка. По указанию сообщника сотрудник банка оформлял кредитные карты на подставных лиц. В базу данный он вносил ложные сведения о благонадежности так называемых клиентов, в дальнейшем на них оформляли кредиты на суммы от 300 до 500 тысяч рублей. После этого злоумышленники обналичивали деньги и распоряжались ими на свое усмотрение.

В результате мошеннических действий банку причинен ущерб на общую сумму более 13,7 млн рублей. Злоумышленники частично признали вину. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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