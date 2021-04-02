Очевидцы выложили видео, на кадрах которого на тонком, тающем льду сидят бесстрашные рыбаки, жаждущие уйти с хорошим уловом.

«Вот они рыбаки-смертники, рыба важнее жизни, кто-то с палатками даже», - говорит молодой человек в видео.

В комментариях поддержали негодующего зеваку и отметили, что жизнь все-таки дороже улова и лучше воздержаться от опасного хобби в период таяния льда.

«Никогда не понимал рыбалку, еще и жизнью ради нее рисковать... Было же видео недавно, как десятки машин просто ушли под лед!»

«Это естественный отбор»

«Рано еще суету наводить».

К другим новостям:

- После драки слонов в казанском цирке, депутат Госдумы предложил запретить выступления диких животных.

- Страшная находка: недалеко от Казани местные жители обнаружили несколько трупов животных.