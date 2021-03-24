24-летний житель Азнакаево в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Расследование дела завершилось, и материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

Следователи установили, что молодой человек не раз посещал доктора-терапевта в Азнакаевской ЦРБ для оформления инвалидности. Но врач направлял его каждый раз на обследование в специальное учреждение, ведь участковый терапевт не может заниматься оформлением инвалидности, у него нет такого права.

После новогодних праздников в этом году молодой человек решил снова наведаться к терапевту (врачу, кстати, исполнился 71 год). Услышав очередной отказ, пациент обиделся и ударил врача молотком по голове. Орудие он принес с собой.

Доктор остался жив. Вину свою пациент признал частично, сейчас он под стражей, где и пробудет до оглашения приговора.