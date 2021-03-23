На таможне в аэропорту Казани задержали мужчину с незадекларированным парфюмом, всего у него было с собой 600 флаконов различных наименований.

50-летний житель Афганистана пытался вывезти авиарейсом из столицы Татарстана в Турцию по "зеленому коридору" туалетную воду таких марок, как Savvage dior, Blue de chanel, Allure home sport, Acqua di gio, Versace man, 2х2 men, Creed. При этом мужчина уверял, что вез все это исключительно в подарок родным и друзьям.

Таможенники, как сообщает пресс-служба ведомства, сочли партию коммерческой, а так как она была не задекларирована, в отношении гражданина возбудили дело об административном правонарушении. Товар изъят.

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