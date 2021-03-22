Сегодня в социальных сетях появилось шокирующее сообщение: в поселке Васильево Зеленодольского района по улице ходит собака со стрелой в голове. Голову животного насквозь из арбалета прострелил неизвестный.

После информации в соцсетях волонтеры выехали в поселок и спасли животное: стрелу вытащили из головы собаки, ее увезли ветеринары, чтобы сделать операцию.

Как сообщили в прокуратуре РТ, по данному факту проведут проверку. Выяснять обстоятельства произошедшего и искать виновных будут полицейские.

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