Видеозапись с участием Владимира Молькова - лидера ОПГ "Поселковские" из Васильево опубликовали в соцсетях. Короткая запись появилась в сообществе "Казанский феномен". Мольков в 2015 году был осужден на 22,3 года лишения свободы, он скончался прямо во время отбывания срока: сообщение о смерти появилось в начале марта.

В комментариях под видеозаписью один из пользователей отметил, что не нужно романтизировать образ группировщика, также поднимался вопрос о том, почему Мольков оказался за решеткой, однако оппоненты подчеркнули, что после смерти человека не стоит говорить о нем плохо.

"Все группировщики и бандиты по одиночке слабые люди, особенно слабы авторитеты потому что рассчитывают на своих шестерок. Их авторитет держится на страхе. Они всегда нападают толпой."

"Когда Володя был живой они все молчали А сейчас он умер начали все трещать"

"Человека нет, и нечего кости полоскать, пусть покоится миром" - пишут комментаторы.

Ранее также пользователи сообщества осудили фото с похорон Молькова.

Напомним, что суд над бандой из Васильево состоялся в Татарстане в марте 2015 года. За убийства и покушение на убийство, похищение людей, вымогательство и другие преступления члены ОПГ получили в общей сложности 108 лет колонии на девятерых. Некоторые осужденные были замешаны и в хранении оружия и боеприпасов: тайник нашли полицейские еще до суда, в 2012 году.