В группе «Казанский феномен» участники сообщили о смерти криминального авторитета и создателя организованной преступной группировки «Поселковские» в Васильево Владимира Молькова.

«Владимир Мольков по кличке Малек», - написали в группе.

В комментариях многие выразили свои соболезнования и писали воспоминания об умершем.

«Сердце у него борохлило... Действительно лидер был, наверное единственный из Васильево, кого признавали и прислушивались Казанские. Дружил с многими Борисовскимми»

«Знал лично. Светлая память старой гвардии»

«Малька жалко. Спи спокойно уважаемый»

«Жаль что не на воле, сильная личность, порядочный человек»

Ранее издание tayga.info писало, что Владимир Мольков попал в новосибирскую тюремную больницу в тяжелом состоянии – у него инфаркт и проблемы с легкими. Жена заключенного заявила, что сотрудники ФСИН намеренно не лечат его, так как хотят не допустить его освобождения по состоянию здоровья.

Молькова приговорили к 22,5 годам лишения свободы по статье (создание банды) и нескольким пунктам ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с отягчающими). Коллегия присяжных признала его и еще 8 подсудимых виновными по ст. 163 (вымогательство) и ст. 126 УК РФ (похищение). Он создал ОПГ в 1998 году и руководил ей до 2002 года.

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