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Фото: ProKazan

Год спустя: в Татарстане 17 марта выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

17.03.2021, 13:13 61 0 prokazan.ru

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Татарстане зарегистрировали первого заболевшего коронавирусом. Спустя год в регионе выявлено 48 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. 17 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, три человека до 30 лет, 22 человека до 50 лет, шесть человек до 60 лет, семь человек до 70 лет, семь человек до 80 лет и один – старше 80 лет.

В Казани выявили 18 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 830 человек с ковидом, выздоровело 15 486 человек, 67 за сутки.

В марте 2020 года редакция Prokazan.ru начала собирать материал со всеми новостями о коронавирусе. Вспомним, как развивались события. Там и первые заболевшие, и обращение президента России, и первые пугающие новости о неизвестном вирусе, и пустые улицы когда-то многолюдной Казани. Как начиналась пандемия.

К другим новостям:

- "Хлеб делили, думал, братья": как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов. История одного совместного бизнеса.

- Волонтеры сообщили, что 21-летнего жителя Казани, который пропал 9 марта, нашли.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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20:48, 23.02.2021
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
13:43, 23.02.2021
Ученые назвали вирус, который может «абсолютно точно» стать причиной пандемии с 75%-ной смертностью
06:00, 23.02.2021
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
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На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
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Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску