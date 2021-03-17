Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Татарстане зарегистрировали первого заболевшего коронавирусом. Спустя год в регионе выявлено 48 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. 17 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, три человека до 30 лет, 22 человека до 50 лет, шесть человек до 60 лет, семь человек до 70 лет, семь человек до 80 лет и один – старше 80 лет.

В Казани выявили 18 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 830 человек с ковидом, выздоровело 15 486 человек, 67 за сутки.

В марте 2020 года редакция Prokazan.ru начала собирать материал со всеми новостями о коронавирусе. Вспомним, как развивались события. Там и первые заболевшие, и обращение президента России, и первые пугающие новости о неизвестном вирусе, и пустые улицы когда-то многолюдной Казани. Как начиналась пандемия.

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